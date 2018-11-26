لقاء سويدان توضّح أسباب قلة إنتاج المسلسلات التاريخية في مصر

كشّفت الفنانة لقاء سويدان، عن سعادتها بردود الفعل الرائعة، التي تلقتها عن شخصية "فوزية"، التي جسدتها خلال السياق الدرامي للجزء الأول من مسلسل "البيت الكبير"، بعدما تم عرضه في القنوات الفضائية، خلال الفترة الماضية.

وقالت في حديث خاص لـ"لايف ستايل"، إنها اندهشت من رد فعل الناس عن الشخصية، ومدى التعلق بها، خاصة أنها لمست ذلك بنفسها من ردود فعل الناس في الشارع المصري وقيامهم بالتحدث معها أكثر عن الشخصية، ومدي إعجابهم بها ومدي التطور الذي سيحدث لها خلال حلقات الجزء الثاني، مؤكدة أن ردود الفعل عن الشخصية، فاقت كل ما كانت تتوقعه.

وأوضحت لقاء أن هذا النجاح الكبير الذي حققته الشخصية، يرجع إلي كونها شخصية مختلف تمامًا عنها، كما أنها كانت بمثابة مفاجأة للجمهور لتقديمها لهذه الشخصية البعيدة تمامًا عن طبيعة الأدوار التي تقدمها، مما جعلها تجذب الجمهور أكثر لمتابعتها، مشيرة إلي أن شخصية "فوزية"، من الشخصيات الصعبة جدًا التي قدمتها خلال مشوارها الفني، نظرًا لأنها شخصية مركبة، مؤكدة أن الشخصية ومسلسل "البيت الكبير"، بشكل عام، خلق حالة إبداعية رائعة وجميلة بالنسبة لها.

وفيما يتعلق بشخصية "فوزية" في الجزء الثاني من المسلسل، أفادت أنها من نوعية الناس التي تكون قلقة للغاية حينما ينجح جزء، ويتم تقديم جزء أخر له، خاصة أنه يكون لديها خوف شديد من فكرة المقارنة، وعدم تحقيق نفس النجاح الذي حققه الجزء الأول، خاصة أنه حقق نجاح رهيب، مشيرة إلى أن شخصية "فوزية" في الجزء الثاني، ستحمل العديد من المفاجآت للجمهور، خاصة أن السيناريست أحمد صبحي الذي تتوجه له بالشكر على كتابة هذا العمل الدرامي بحرفية شديدة، جعل شخصية "فوزية" في الجزء الثاني تحمل ثقل درامي غير عادي وفاجأها بمدي التحول الذي سيطرأ على الشخصية من كونها شخصية ضعيفة إلي شخصية قوية من شدة الظروف والغضب والظلم الذي تعرضت له خلال الأحداث السابقة، وغلفها بإطار رائع من المشاعر بشكل معين سيظهر للجمهور حينما يتم عرض المسلسل في القنوات الفضائية الفترة المقبلة .

وعن المسلسل التاريخي "السلطان والشاة"، أوضحت لقاء أن شخصيتها فيه مميز جدًا بالنسبة لها، حيث تجسد خلال أحداثة شخصية "هزار"، وهي شخصية رومانسية جدًا، ولكنها تعشق وطلنها وتفضله على أي شيء وهذا يكون السبب في إعدامها في النهاية، مؤكدة أنه رغم كونه مسلسل رائع لغاية ولكنة للأسف الشديد لم يأخذ حقه في العرض، ربما بسبب توقيت العرض أو بسبب عدم ملائمة الظروف الحالية، لعرض مسلسل تاريخي، خاصة في ظل عرض العديد من المسلسلات الاجتماعية والسياسية في نفس التوقيت .

وفيما يتعلق بقلة إنتاج المسلسلات التاريخية، بينّت "للأسف الشديد نحن ليس لدينا مسلسلات تاريخية ومنذ فترة طويلة لم نقم بإنتاج مسلسلات تاريخية، وذلك بسبب التكلفة الإنتاجية العالية للغاية، والتي تتكلفها عملية إنتاج عمل تاريخي، بالإضافة إلي صعوبة استخراج التصاريح للتصوير في الأماكن التاريخية وتكون بتكاليف عالية جدًا وتحمل الجهة الإنتاج، إجهاد إنتاجي كبير لكون التصوير في مثل هذه الأماكن باهظة الثمن، بعكس سورية مثلًا، تقدم تسهيلات كبيرة جدًا للتصوير في الأماكن التاريخية لديهم، بالإضافة إلي دعم من قبل الدولة وتقديم تسهيلات كثيرة لأي عمل تاريخي".

واختتمت لقاء حديثها عن توضيح ما يشاع عن تركها مجال الغناء وتركيزها في التمثيل، قائلة إنها انزعجت وغضبت جدًا حينما عملت بمثل هذه الشائعات عن تركها الغناء، مؤكدة أن كل هذه الإخبار والشائعات عارية تمامًا ولا أساس لها من الصحة، فهي تبحث عن عمل غنائي تعود به من جديد للساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها هواية تعشقها.