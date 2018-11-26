شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يستكمل تصوير "لص بغداد" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى فيلم "لص بغداد"، الثلاثاء المقبل فى الديكور الخاص بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى مع المخرج أحمد خالد موسى حيث يصور العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات مع الفنان فتحى عبد الوهاب، ويظهر كل من الفنان صلاح عبد الله والفنان أحمد رزق كضيوف للعمل ضمن أحداث الفيلم، ومن المقرر أن يطرح فى موسم عيد الفطر المقبل.

يذكر أن فيلم " لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج سينرجى فيلمز.