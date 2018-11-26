ماذا قال حبيب كايلي جينر حول زواجهما في السر؟

بعد مطاردة من وسائل الاعلام، تهرب مغني الراب ترافيس سكوت عن الاجابة حول زواجه من حبيبته نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر.

وكان “سكوت” قد اثار الكثير من التساؤلات حول زواجه من كايلي بشكل سرّي، وذلك بعد أن قال “زوجتي الجميلة” عندما كان يتحدث عنها في احدى حفلاته الاسبوع الفائت.

وكانت كايلي جينر قد ظهرت مع حبيبها ترافيس سكوت وابنتهما ستورمي بمناسبة عيد الشكر منذ عدة ايام.

نشير ان كايلي كانت قد رُزقت بطفلة من حبيبها ترافيس مطلع شباط 2018 بعد أشهر من الشائعات التي أحاطت بحملها. واعتذرت لاحقاً عن عدم إبلاغ جمهورها عن حملها أثناء كل هذه الافتراضات.