الشاعرأيمن بهجت قمر ينتهى من كتابة سيناريو فيلم أهل الكهف

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من خلال صورة تجمعه بالمخرج عمرو عرفة.

وقال قمر: "انتهيت من كتابة سيناريو فيلم أهل الكهف عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم".

وتابع: "تحد جديد مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور، يارب إن شاء الله خير،، فيلم جديد علينا كلنا، دعواتكم".

يذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر فيلم "البدلة" الذي حقق نجاحا كبيرا، بطولة تامر حسني، أكرم حسني، دلال عبدالعزيز، أمينة خليل، ماجد المصري.

"أهل الكهف"، من أشهر المسرحيات للكاتب الكبير توفيق الحكيم، نشرت عام 1933، وترجمت لعدة لغات منها الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، وقدمها على المسرح للمرة الأولى الفنان الكبير زكي طليمات.