القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان خالد سليم صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تجمعه بالفنان والملحن عزيز الشافعى حيث يتعاونان سويا فى عمل أغنية جديدة. وعلق خالد على الصورة قائلا: "انتظرونا.. في عمل جديد لفريق العمل الرائع.. صاحب النجاحات الكبيرة، ربنا يكتب لنا النجاح". وقد نال الفنان خالد سليم شهادات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "أبواب الشك" والذي يعرض حاليا على شبكة تليفزيون "الحياة".

شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة تجمع الفنان خالد سليم مع الملحن عزيز الشافعى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .