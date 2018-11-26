المطرب حسين الجسمي يوجه رسالة للفنان عمرو دياب

القاهرة - لايف ستايل نشر المطرب الإماراتي حسين الجسمي صورة له برفقة المطرب عمرو دياب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وعلق "الجسمي" على الصورة قائلا: "أبو ظبي الحبيبة تجمعنا دائما بالأحبة والأصدقاء.. منوّر يا صديقي بيتك وبين أهلك وناسك". يذكر أن عمرو دياب يتواجد في أبو ظبي من أجل تقديم حفل غنائي جديد من المتوقع أن يشدو فيه بأحدث ألبوماته الغنائية والذي يحمل اسم "كل حياتى".

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