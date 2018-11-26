الفنان محمد سعد يبدأ تصوير فيلم محمد حسين

بدأ الفنان محمد سعد تصوير فيلمه الجديد "محمد حسين" وذلك داخل أحد الاستوديوهات، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب اختيار أبطال الفيلم واعتذار البعض.

فيلم "محمد حسين" بطولة النجم محمد سعد والفنان الكبير سمير صبري ومحمد ثروت ومي سليم وفريـال يوسف وبيومى فؤاد وويزو وحمدى الوزير، ومن إنتاج أحمد السبكي وتأليف الدكتور شريف عادل، وإخراج محمد على.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد كان الجزء الأول من فيلم "الكنز" الذى شاركه فى البطولة محمد رمضان وأحمد رزق وهند صبرى وإخراج شريف عرفة وتأليف عبد الرحيم كمال.