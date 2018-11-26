شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تنفصل فنيًا عن حسن الرداد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفصل إيمى سمير غانم فنيًا عن زوجها حسن الرداد فى رمضان المقبل، حيث تقدم إيمى مسلسلاً من بطولتها، فيما يحضر حسن لفيلم جديد يبتعد فيه عن التعاون مع إيمى، وذلك بعد تعاونهما فى أكثر من عمل خلال الفترة الأخيرة.

وتخوض الفنانة إيمى سمير غانم تجربة البطولة المطلقة الأولى بمسلسل جديد فى الدراما التليفزيونية خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن آخر مسلسل جمعهما كان "عزمى وأشجان" وشارك فى بطولته إلى جانب حسن الرداد وايمى سمير غانم، كل من الفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.