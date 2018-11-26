التليفزيون المصري يعرض حوار نادر مع الفنان عادل إمام

عرض التليفزيون المصري حوارانادرا مع الفنان عادل إمام عام 1990 من خلال برنامج زووم للإعلامية سلمى الشماع وتحدث عادل فيه عن وجود أزمة في كتاب الكوميديا في مصر وهذا ما جعله يتجه لتصوير مجموعة من الأفلام التي تناقش مجموعة من المشكلات المهمة مع تغليفها ببعض المشاهد الكوميدية وقال الفنان عادل إمام أن مقياس النجاح هو الشباك والأيراد الذي يحققه الفيلم