شكرا لقرائتكم خبر عن 23 يناير.. انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان مراكش الدولى للمونودام المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الدورة الرابعة من مهرجان مراكش الدولى للمونودام المسرحى يوم 23 يناير وتستمر حتى يوم 27 يناير بمدينة مراكش وتزخر تلك الدورة بعدد من العروض المنتمية لمسرح المنودراما وهى المسرحيات التى يقوم ببطولتها ممثل واحد أو ممثلة واحدة .

المهرجان تنظمه جمعية دراما للمسرح والسينما بمدينة مراكش بشراكة فنية مع فضاء دروب الثقافى بتونس وقد أطلقت إدارة المهرجان الأفيش الرسمى للدورة الجديدة .

المونودراما فن من الفنون الدرامية القائمة على ممثل واحد يسرد الحدث عن طريق الحوار وهو المسئول عن إيصال رسالة المسرحية ودلالاتها جنبًا إلى جنب عناصر المسرحية الأخرى وفى بعض الأحيان يستعمل تعبير رديف هو عرض الشخص الواحدOne Man Show، أو الـ solo play عند الألمان.

والمونودراما بهذا المعنى تختلف عن المونولوجMonologue الذى هو حديث مطول لشخصية مسرحية وكذلك لها تعريف آخر وهو "أن المونودراما هى مسرحية يقوم بتمثيلها ممثل واحد يكون الوحيد الذى له حق الكلام على خشبة المسرح. فقد يستعين النص المونودرامى فى بعض الأحيان بعدد من الممثلين، ولكن عليهم أن يظلوا صامتين طول العرض وإلا انتفت صفة "المونو" عن الدراما وهى كلمة يونانية الأصل وmono بمعنى واحد .