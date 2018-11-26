شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله الـ7.. تفاصيل زيارة عامر منيب للرئيس الفلسطينى ياسر عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الاثنين الذكرى السابعة لرحيل النجم عامر منيب أحد أهم الأصوات المصرية فى فترة التسعينيات وأوائل الألفية، حيث يعد عامر من أقوى مطربى هذه الفترة رغم المنافسة القوية التى كانت تشهدها بوجود عمالقة الغناء المصرى والعربى.

النجم عامر منيب قام بتسجيل حلقة من برنامج "مين فينا" والذى كانت تقدمه الإعلامية سمر يسرى فى عام 2006 عبر شاشة التليفزيون المصرى وقنوات عربية أخرى، حيث تحدث عن شخصيته ومشواره الفنية كذلك روى تفاصيل زيارته لغزة لإحياء حفل غنائى فى نهاية التسعينيات، ولقاءه بالرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.

وقال عامر منيب خلال اللقاء، كنت أجد صعوبة كبيرة فى الخروج من مصر لإحياء حفلات غنائية، فأنا أرى أن هناك 70 مليون شخص فى مصر وهو رقم كافى جدا ليكون لى جماهيرية، بل أن جماهير من الوطن العربى ومن العالم كله تأتى لتحضر حفلاتى، وهو ما كان يمنعنى من الخروج فى جولات فنية، ولكن حينما طلب منى احياء أول حفل غنائى فى غزة شعرت أنه واجب على، وكنت أتمنى أن أقدم أغنية عن الانتفاضة، ولكنى كنت أرى أن احياء حفل غنائى هناك سيسعد الجمهور الفلسطنى وهذا أفضل من الأغنية.

وتابع منيب، ذهبت هناك وأنا أعتقد أن الحفلة لن يحضرها سوى 2000 شخص لأن الجمهور فى غزة خرج من حرب قبلها بوقت قليل، كما أن الحفل لم يُرتب لها أى دعاية قوية، ولكنى فوجئت بما يقارب الـ 20 ألف شخص فى الحفل رغم أن المكان لا يتسع لهذا الرقم، وكانت من أقوى الحفلات التى احيتها، بل أنى تفاعلت مع الجمهور ونزلت بينهم وحاول الأمن منعى خوفا على، وفوجئت أيضا أن الجمهور الفلسطنى يحفظ ألبوم "فاكر"، وفى اليوم التالى الذى كان مقررا أن أعود فيه، قمت بإحياء حفل أخر بناء على طلب الجمهور فى الحفل الأول وهو ما لبيته، وحينما سمع الراحل ياسر عرفات هذا دعانى إلى مكبته وذهبت إليه ووقتها شعرت أن الشعبين المصرى والفلسطينى هما شعب واحد".