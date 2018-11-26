شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "مليت" لـ يارا ودوزى تحقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "مليت" التى طرحتها المطربة اللبنانية يارا وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى والدي جى يوسف حوالى، مليون مشاهدة على مواقع "يوتيوب" بعد 3 أيام من طرحها وهى من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري.

يارا تتعاون لأول مرة مع الدي جي يوسف حوالى حيث اشتهر فى العالم العربي بعدد من الأعمال الغنائية الناجحة، أبرزها أغنية "لافييستا" للنجمة اللبنانية ديانا حداد والتى خاضت خلالها أولى تجاربها بالغناء المغربى، وأغنية "تانى تاني"، التى جمعت الفنانة السورية فرح يوسف، بالفنان الجزائري الشاب عباس، بجانب التريو الغنائي المشترك بينه وبين الفنانة المغربية زينة الداودية مع الفنان الجزائري الشاب بلال بعنوان “au niveau”، ورائعة "زيدي قولى" التى جمعت اللبنانية مادلين مطر والمغربي فريد غنام.