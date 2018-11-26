شكرا لقرائتكم خبر عن كليب يحصد أكثر من 517 مليون مشاهدة خلال شهر ونصف على يوتيوب.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم عدد من نجوم الغناء العالميين بتحقيق أعمالهم الغنائية نجاحات كبيرة تتحول لمحط إثارة جدل واسع، ومنهم النجمة سيلينا جوميز ومغنية الراب الشهيرة كاردي بي وd.j snake وOzuna اللذين تعاونا مؤخرًا وأطلقوا كليب "Taki Taki" فى الجزء الأول من شهر أكتوبر الماضى.

استطاع كليب "Taki Taki" الذى أخرجه الأمريكى كولين تيلي، نجاحا كبيرا على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب لأكثر من 517 مليون مشاهدة خلال شهر ونصف فقط، وهو ما يعتبر إنجازا مهما حققه العمل الذى تم تداوله بكثافة على المواقع الفنية والـ"social media".























