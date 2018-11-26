محمود العسيلي اتَُهم بالغرور.. وسخر من سامو زينيسرا تتفوق على إلهام شاهين بمهرجان القاهرة...

ميرنا وليد - بيروت - ​محمود العسيلي​ هو فنان مصري ولد في 10 ديسمبر عام 1982 في القاهرة والتحق بكلية الإعلام بالجامعة الأميركية وتخرج منها عام 2005.

نال محمود العسيلي لقب أفضل فنان في الجامعة وبعدها قام بتأليف فرقة خاصه به، ومن ثم قدّم مع الفنانة إليسا حفلاً عام 2002، وهناك إلتقى بالمنتج أيمن عباس الذي ينتج له حالياً.

مسيرة محمود العسيلي الفنية

عام 2003 طرح محمود العسيلي أول أغنية له في الالبوم وهي "نرجع تاني"، وقي مايو 2003 قام بتسجيل "مجنونة" و"رايح علي فين"، في الثامن عشر من يوليو 2003 قام العسيلي بتصوير "مجنونة" مع المخرج سامح مجدي، وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2003 تم إذاعتها لاول مرة وحققت نجاح كبير، و في الثامن عشر من يوليو 2004 قام بتصوير "رايح علي فين" مع المخرج حسن أبو الفتوح.

ألبوماته:

"رايح على فين" اصدار 2003

"مين أنا" اصدار 2006

"طول ما انتي" جنبى اصدار 2009

"دنيا جديده" اصدار 2012

وقدّم محمود العسيلي عدداً من الأغاني المنفرده بلا ألبوم ومنها: "تبات ونبات" مع الفنانة المصرية بشرى، "أكيد في مصر" مع الفنانة الأردنية مي سليم ومحمد كيلاني، و"كام واحد" مع زاب ثروت.

كما قام بتأليف وغناء تتر مسلسل الرسوم المتحركة "كوكب كراكيب"، قام بتلحين وغناء تتر مسلسل الرسوم المتحركة "القبطان عزوز".

محمود العسيلي يدخل مجال التمثيل

إقتحم محمود العسيلي مجال التمثيل من خلال "فيلم خليج نعمة" عام 2007 للمخرج مجدي الهواري وتأليف أحمد البيه، كما قام بالتمثيل في مسلسل الأطفال "بوجى وطمطم" كضيف شرف.

حياة محمود العسيلي الخاصة

تزوج محمود العسيلي من نادين الملا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، وذلك بعد إنفصاله عن زوجته الأولى ووالدة إبنه علي، والتي كان إرتبط بها عام 2008.

خلاف محمود العسيلي مع ​سامو زين​

تحدث الفنان المصري محمود العسيلي عن سبب الخلاف الذي وقع بينه وبين الفنان السوري سامو زين، حول دور الاخير في مسلسل "طعم الحياة".

وقال العسيلي في مقابلة تلفزيونية إنه انتقد دور سامو زين في مسلسله الأخير "طعم الحياة" قائلا : "لا يوجد مشاكل بيني وبينه، لكن سامو زين رد عليَّ بشكل غير لائق فرددت عليه بشكل لائق، وليس أكثر".

وكان قد حصل بينهما مشادة كلامية بعدما سخر محمود العسيلي من تأدية زين لدور "عبده البلطجي" في مسلسل "طعم الحياة" الذي عرض على قناة "الحياة" المصرية.

حيث انه كتب عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "نفسي أكتب تويتة عن المغني اللي طلع في دور بلطجي".

ورد عليه سامو زين وصفه فيها بالمهرج، طالبا منه ابقاء اهتمامه بأغنيته "مجنونة" ومافيها من تفاصيل، وكتب "في اهطل بيقول عن نفسه فنان وهو أراجوز بتلاته مليم، لسه شايف التويته بتاعتو، أحب اقلو انت أهبل يلا بتتكلم عن استاذك خليك بالبزازه بتاعتك مجنونه".

اتهام محمود العسيلي بالغرور

تعرض محمود العسيلي لانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تدوينة على حسابه الرسمي قال فيها: "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على الواتس اب الخاص ويكلمك فجأة على انه متربي معاك وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة، ويبعتلك أغاني، وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقيين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر".

وقد تم انتقاد اسلوبه في الكلام الذي وصفه الكثيرور بالغرور، الا انه عاد واوضح قائلا: "بالنسبة للهجوم الرهيب.. للتويتة السابقة.. والناس اللي بتسخن على أي حاجة.. كل اللي اقصده، هو غزو الخصوصية على نمرة تليفوني الشخصية".