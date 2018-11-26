خاص بالفيديو- هادي أسود: "لهذا السبب الضوء ليس مسلطا عليّ بشكل تام"

ميرنا وليد - بيروت - بمقابلة خاصة أجريناها مع الفنان ​هادي أسود​ الذي عبّر عن سعادته بنجاح أغنية "​كل العمر​"، معلنا خلال المقابلة أنه يحضر مفاجأة جديدة للجمهور، خصوصا في ما يتعلّق بموضوع تعاونه مع الفنان ​صلاح الكردي​.

وعما إذا كان يرغب بديو غنائي مع فنان معيّن، رد هادي قبل جوابه على السؤال بأنه يفضل التركيز على أعماله أكثر.

وعلى الرغم من أن هادي يمتلك قاعدة جماهيرية مهمة وأغنيته الأخيرة حققت نجاحات مبهرة، إلا ان الضوء ليس مسلطا عليه كما يستحق، وهذه نقطة تحاورنا معه حولها.

وفي ختام المقابلة أكّد لنا هادي أنه يستمع إلى الأغنيات الطربية القديمة أكثر من الأعمال الحالية.