يسرا تتفوق على إلهام شاهين بمهرجان القاهرة السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - تفوقت الممثلة المصرية يسرا بإطلالتها على إطلالة الممثلة ​إلهام شاهين​ بمهرجان القاهرة السينمائي. يسرا أطلت بفستان أسود طويل تميّز ببساطته وأناقته من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، الفستان قصته ضيقة من فوق ليتم توسيعها تدريجيا "قريبة إلى قصة الـ Mermaid.بالإضافة إلى تنسيق الشعر والمكياج الموفقان. أمّا الممثلة إلهام شاهين فظهرت بإطلالة سيئة للغاية إن كان من ناحية لون الفستان الّذي لا يليق ببشرتها الفاتحة، وقصته التي أظهرت بدانتها، والعقد الّذي ارتدته لا يليق ابدا بقصة ولون الفستان. الشعر جميل ولكن هذا لا يعني أن الإطلالة ليست كارثية، وانصح إلهام أن تهتم بإطلالاتها أكثر وأن تستعين بخبراء موضة لديهم لمستهم الخاصة.

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