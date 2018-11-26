نجوم لبنان يشاركون السفارة اللبنانية في قطر احتفالها بعيد الاستقلال

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة كريمة ومعتادة من سفير لبنان في دولة قطر السيد ​حسن نجم​، نظّمت السفارة اللبنانية حفل استقبال حاشد داخل مبنى السفارة في الدوحة لمناسبة اليوبيل الماسي لذكرى استقلال لبنان الـ75، وذلك بحضور ضيوف من الدبلوماسيين العرب والأجانب وحشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية الكبيرة المتواجدة هنا، إلى جانب عدد من نجوم الأغنية اللبنانية.

حفل الاستقبال، الذي انطلقت فعالياته مع النشيد الوطني لكل من لبنان وقطر، ألقى خلاله السفير اللبناني كلمة خاصة تحدث خلالها عن أهمية الوحدة الوطنية في ظل الأجواء التي يعيشها لبنان، ووجّه تحية لدولة قطر وجهودها ودعمها الدائمين، ورحّب بنجوم الأغنية اللبنانية الذين حضروا خصيصاً لإحياء حفل ضخم خاص بعيد الإستقلال، وذلك قبل أن يتمّ قطع قالب الحلوى الخاص بالمناسبة.

وعلى هامش الاحتفال، تحدث السفير حسن نجم إلى موقع "الفن" مشيراً إلى أهمية الاحتفال هذا العام كونه يأتي في الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان، ومؤكداً أن السفارة وأبناء الجالية جزء واحد والتعامل بين الجميع ينمّ على محبة واحترام وتقدير ومساواة. ونوّه نجم بمشاركة حشد من نجوم الأغنية اللبنانية بالاحتفال هذا العام وهم: ​طوني حنا​، ​باسمة​، ​غسان صليبا​، ​جورج الصافي​، ​بريجيت ياغي​، و​جورج نعمة​ إلى جانب الشاعر ​نزار فرنسيس​ والمايسترو ​إيلي العليا​، مضيفاً بأنهم كوكبة من أبرز الأسماء التي تتمتع بقيمة فنية لها وزنها.

وإلتقى موقع "الفن" أيضاً بالفنانة باسمة، التي لفتت الحضور بإطلالتها المميزة التي انطبعت ببصمة مصمم الأزياء توفيق الحسن، فأخبرتنا عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاحتفال وبحفاوة الاستقبال، مشيرة إلى أنها زيارتها الأولى إلى دولة قطر. وتابعت بالقول: "سعيدة جداً بكل ما حدث معنا منذ لحظة وصولنا إلى مطار الدوحة، ولم أتفاجأ أبداً بالمحبة المتبادلة بين اللبنانيين والسفير حسن نجم كونه حوّل السفارة إلى منزل كبير يضمّ الجميع، وأتمنى له التوفيق دوماً". وعن إطلالتها الراقية، لفتت باسمة إلى اللمسة الخاصة والذوق الرفيع اللذين يتمتع بهما المصمم اللبناني توفيق الحسن، مؤكدة نيتها التعامل معه في إطلالاتها المقبلة.

بدوره، نوّه الفنان غسان صليبا بأسلوب السفير اللبناني في قطر بالاحتفال بهذه الذكرى مع دعوته لحشد من أبناء الجالية اللبنانية والسياسيين والفنانين، وأشار إلى أنها المرة الثالثة التي يشارك فيها شخصياً في هذا الاحتفال. وأضاف: "نحن بحاجة لإعادة إحياء استقلال لبنان الحقيقي والشعور بأننا بلد مستقل فعلياً ولنا حرية القرار بعيداً من التشنّج والصراعات السياسية التي تناقض مفهوم الاستقلال الحقيقي". وختم بالقول: "سعيد جداً بمشاركتي زملائي الفنانين في هذه المناسبة الهامة، وبالفعل هم مجموعة من الأشخاص الذين يتمتعون بروح طيبة وإحساس عالٍ". وعلى صعيد تحضيراته الفنية، تحدث صليبا عن مشروع مسرح غنائي وأغنية جديدة، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية الضخمة.

أما الفنان جورج الصافي فتوجّه عبر "الفن" ببطاقة معايدة إلى جميع اللبنانيين، متمنياً الخير والسلام للبنان، وأكد على استمرار على نهج والده الراحل الكبير وديع الصافي ونهله من كنوزه الفنية التي لا تفنى.