خاص الفن-هذا سر تأجيل بدء تصوير فيلم عمرو يوسف "حملة فرعون"خاص الفن- بعد "ملح الأرض" مارينا واكيم...

ميرنا وليد - بيروت - قرر القائمون على فيلم "​حملة فرعون​" للمنتج محمد السبكي وبطولة ​عمرو يوسف​، تأجيل البدء في تصوير أول مشاهد العمل لمدة أسبوعين بسبب سفر المخرج محمد سامي الى لبنان من اجل معاينة أماكن التصوير هناك، لاسيما وأن أحداث الفيلم تتطلب تصوير بعض المشاهد في بيروت.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد حددت يوم السبت الماضي موعداً لبدء التصوير، إلا أن عدم الانتهاء من معاينة أماكن التصوير جعل السبكي يؤجل التصوير، رغم الانتهاء من التعاقد مع كافة الابطال المشاركون في البطولة اضافة إلى رغبة صناعه في الانتهاء من تصويره بأسرع وقت لارتباط معظهم بمسلسلات للعرض في شهر رمضان المقبل.

حملة فرعون" بطولة عمرو يوسف، مي عمر، محمد ممدوح، أحمد داوود، أحمد مالك ومصطفى خاطر وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، ويسجل التعاون الثاني بين عمرو يوسف والمنتج محمد السبكي بعدما شارك يوسف في فيلم "نور عيني" مع تامر حسني وانتاج السبكي قبل 8 سنوات.