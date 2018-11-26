خاص الفن- بعد "ملح الأرض" مارينا واكيم مخيبر تحضّر ألبومها الثاني

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كانت أطلقت العام الماضي ألبوم "ملح الأرض" والذي يتضمن 10 ترانيم هي بالأصل باللغة الفرنسية، وتمت ترجمتها الى العربية على يد الاب ​يوحنا خوند​، ووزعها موسيقياً جون بول جلوان، إلتقى موقع "الفن" السيدة مارينا واكيم، زوجة النائب السابق غسان مخيبر، وذلك خلال إحتفال الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية LeBAM بعيدها العاشر، حيث كشفت لنا مارينا عن تحضيرها ألبوماً جديداً.

وقالت لنا مارينا :"أحضر ألبوماً جديداً سأطلقه في فصل الربيع المقبل، وذلك لمساعدة المسنين، وسيتضمن الألبوم أغنيات مترجمة وأغني مجدداً كلمات الأب يوحنا خوند".