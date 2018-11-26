شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى من حلقات مسلسل Nightflyers المقرر عرضه يوم 2 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح موقع "Rotten Tomatoes TV" أولى اللقطات من الحلقة الأولى لمسلسل Nightflyers، المقرر بدء عرضه يوم 2 ديسمبر المقبل على شبكة نيتفلكس.

وتدور قصته حول عام 2093، حيث يرسل فريق من العلماء على متن السفينة الفضائية Nightflyer، وهى السفينة الأكثر تقدمًا على الإطلاق، أثناء انطلاقهم في رحلة للعثور على أشكال حياة أخرى، ومن ثم تأخذهم مهمتهم إلى حافة النظام الشمسي، لأنهم يدركون أن الرعب الحقيقى لا ينتظرهم فى الفضاء الخارجى، فهو بالفعل على سفينتهم.

المسلسل من بطولة برونتي كارمايكل، وفيليب ريس، وميراندا رايسن، وجوين ماكليفن، وأندريا دولنتي، ويوسف كركور، والقصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الأسم للمؤلف جورج مارتن مؤلف سلسلة Game Of Thrones.