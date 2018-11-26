شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Ralph Breaks the Internet الذى طرح يوم 21 نوفمبر الماضى في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات وصلت لـ51 مليون دولار في أربعة أيام من طرحه فقط.

الفيلم من بطولة أصوات سارة سيلفرمان، وجون سى رايلى، وادينا مينزل، وكريستين بيل، وآلان توديك، وماندي مور، وكيلى ماكدونالد، وأولايى كرافالو، وأنتونى دانييلز، ومن إخراج وتأليف فيل جونستونن وريتش مور، بالإضافة إلى جيم ريردون، وباميلا ريبون.

وتدور أحداث الجزء الثانى من الفيلم بعد 6 أعوام من إنقاذ المكان من ثأر Turbo، كسرت Sugar Rush خزانة الممرات، ما دفع Ralph وVanellope للسفر إلى الإنترنت عبر جهاز توجيه Wi-Fi المثبت حديثًا في Arcade في Litwak لاسترداد قطعة قادرة لإنقاذ اللعبة.