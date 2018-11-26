شاهد… السعودية ريماس منصور تكشف عن تفاصيل عمليات التجميل التي خضعت لها!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 03:09 صباحاً -
السعودية ريماس منصور بعد عملية التجميل التي خضعت لها
كشفت الفنانة السعودية ريماس منصور عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، عن الجراحات التجميلية التي أجرتها حديثا، مؤكدة أنها لا تكذب على جمهورها.
ونشرت ريماس منصور مقطع فيديو قالت فيه: “أعلمكم شنو سويت، ما أكذب عليكم، وأقولكم جمالي طبيعي، أنا ما سويت شي، أنا كدة حلوة، أنا قمت بإصلاح الذقن المزدوج، وإزالة الدهون من منطقة الوجه والعنق، إضافة إلى عملية شد جفون العين”.
وخاضت الفنانة ريماس منصور الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “عوض أبا عن جد”، من تأليف خلف الحربي، وإخراج أوس الشرقي، وشارك في بطولته عدد من النجوم: حبيب الحبيب، وأسعد الزهراني، بشير غنيم، ومحسن الشمري، وطارق الحربي، وإبراهيم الحساوي، وهيا الشعيبي.
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