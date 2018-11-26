شكرا لقرائتكم ياسمين عبد العزيز تعلن انفصالها عن زوجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الفنانة المصرية #ياسمين_عبد_العزيز انفصالها عن زوجها رجل الأعمال #محمد_حلاوة، وذلك بعد فترة طويلة من وقوع الطلاق بين الطرفين.

وفي بيان مقتضب من جانب ياسمين عبد العزيز، أكدت الأخيرة الأخبار التي تناولت الأمر في الفترة الماضية، وأقرت بوقوع الانفصال بينها وبين زوجها منذ ما يقرب من عام.

ياسمين عبد العزيز تحاول التكتم على حياتها الخاصة بشكل كبير، ولم تدل بأي تفاصيل عن عائلتها من قبل، كما أن الصورة التي نشرتها عبر حسابها على "انستغرام" قبل أشهر وظهرت فيها بصحبة زوجها قامت بحذفها.

ويأتي الانفصال بعد زواج استمر 17 عاما، وكانت ياسمين هي الزوجة الثانية لمحمد حلاوة، وأنجبت منه "سيف الدين" وياسمين"، إلا أنها تحرص على إبعاد عائلتها عن وسائل الإعلام.