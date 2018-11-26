شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى تشارك فى فيلم "رأس السنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هدى المفتى إنها انتهت من تصوير فيلم "رأس السنة" الذي تشارك في بطولته مع كل من الفنان إياد نصار وبسمة وأحمد مالك وإنجى المقدم وإخراج محمد صقر.

هدى أكدت لـ ”الخليج 365” أنها تقدم من خلال العمل دورًا مختلفًا تمامًا عن الأدوار التى قدمتها قبل ذلك فى مشوارها الفنى والذى يتناول طبقة معينة فى يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم مشيرة أن معظم مشاهدها تجمع بين الفنانة بسمة وأحمد مالك وتجمع مشاهد قليلة بين بطل العمل إياد نصار.









وأضافت أنها متخوفة من هذا الدور التى تراهن عليه بقوة خلال أولى تجاربها السينمائية وتتوقع أن يحصد نجاحا كبيرا مثل ما حدث معها أثناء مسلسل "كأنه امبارح" الذى يعرض لها حاليًا وحققت من خلاله ردود فعل إيجابية مع الجمهور حيث كانت خائفة من دورها أيضًا ولكنها حققت من خلاله نجاح كبير.









ويشارك فى بطولة فيلم "رأس السنة" الفنان إياد نصار والفنانة شيرين رضا، والفنان أحمد مالك وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد، وآخرون من النجوم ومن إخراج محمد أحمد صقر، ومن المقرر عرض الفيلم فى إجازة منتصف العام المقبل.

يعرض للفنانة الشابة هدى المفتي، مسلسل "كأنه إمبارح"، وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة منهم خالد أنور، ومايان السيد، وأسماء جلال، وإخراج حاتم على واستكمل تصويره المخرج أكرم فريد.





هدى المفتى شاركت الفنانة يسرا فى مسلسلها الأخير "لدينا أقوال أخرى" الذى تم طرحه على فضائية أون تى فى وشارك فى بطولته كل من الفنان محمد شاهين وأحمد حاتم ونهى عابدين.