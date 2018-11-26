شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر ومان.. كندة علوش تمارس حياتها الطبيعية بعد الولادة بـ3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من مرور حوالى ثلاثة أسابيع على ولادته الفنانة كندة علوش ابنتها حياة من الفنان عمرو يوسف، إلا أنها تمارس العديد من الطقوس العائلية وزيارة الأصدقاء والتى كان آخرها حضورها عيد ميلاد أحمد حلمى ومنى زكى.





ظهرت الفنانة كندة علوش فى صورة عائلية جمعت الأسرتين ووالدتها وحماتها، وعلقت عليها قائلة: "الأسرة تأتى أولاً وثانيًا وثالثًا.. يبارك الله فى عائلتكم"، وكان أيضا للفنانة كندة علوش حضور ملفت فى عيد ميلاد كل من الفنانة منى حلمى والفنان أحمد حلمى، حيث تبادلات التهانى بين المدعوين.





وكان قد احتفل الفنان عمرو يوسف بقدوم مولودته الأولى حياة من زوجته الفنانة كندة علوش ونشر صورة وهو يحملها عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام" وعلق عليها قائلاً:" الحمد لله والشكر لله وصلت بنتنا"، وتزوج كلا الفنانين فى يناير 2017، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.