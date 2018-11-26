إلهام شاهين تنفي نيتها الزواج… لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:00 صباحاً -

الهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي

نفت الفنانة المصرية إلهام شاهين بشكل قاطع أي أخبار تنسب لها حول نيتها في الزواج قائلة أنها “أصبحت في سن متقدمة لا تسمح لي بالتفكير في الحب والزواج وتكوين عائلة”.

وتابعت الهام شاهين: “لا أسمع لأي شائعة، ولا أعرف كيفية التعامل مع هذه الأمور، دوما أطلب من أصدقائي والمقربين مني عدم إخباري بأي أكاذيب تكتب عني كي لا أنزعج”، حسب موقع مجلة “لها”.

كما كشفت إلهام شاهين، 57 عاما، عن سبب ارتدائها لثياب باللون الأسود في أغلب المناسبات والمهرجانات، قائلة: ” أعشق اللون الأسود، فهو يجمع بين الغموض والأناقة، ومنذ وفاة والدتي منذ سنوات وأنا ارتديت الأسود حدادا عليها، ومن وقتها شعرت بارتباط شديد به، كما أنه يجعلني أبدو أنيقة في أي مناسبة أحضرها”.

يذكر أن إلهام شاهين تغيبت منذ عامين عن الدراما التليفزيونية منذ آخر مسلسلاتها “ليالي الحلمية” الجزء السادس الذي عرض في رمضان 2016.