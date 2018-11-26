كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:00 صباحاً -

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحضر الـ “فورمولا 1” في ابو ظبي.. وحسين الجسمي يرحب به بهذه الطريقة! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .