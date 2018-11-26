عمرو دياب يحضر الـ “فورمولا 1” في ابو ظبي.. وحسين الجسمي يرحب به بهذه الطريقة!

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كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:00 صباحاً -
عمرو دياب وحسين الجسمي
نشر النجم الإماراتي حسين الجسمي صورة له برفقة المطرب عمرو دياب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك عبر حسابه على “انستغرام”.
وعلق الجسمي على الصورة مرحبا بعمرو دياب قائلا: “أبو ظبي الحبيبة تجمعنا دائما بالأحبة والأصدقاء.. منوّر يا صديقي بيتك وبين أهلك وناسك”.
بدوره نشر عمرو دياب صورة له على حسابه على انستغرام ظهر فيها اثناء حضوره منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” واتي اقيمت امس في العاصمة الاماراتية ابو ظبي.
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F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">ابوظبي الحبيبة تجمعنا دائماً بالأحبه والأصدقاء ..منوّر يا صديقي بيتك وبين أهلك وناسك
A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on Nov 25, 2018 at 6:59am PST
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F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">AmrDiab #AbuDhabi #Formula1 #F1
A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Nov 25, 2018 at 5:13am PST
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