مكسيم خليل يرد على اتهامه بإساءة معاملة والدته بصورة معها… فماذا قال؟

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كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:00 صباحاً -
مكسيم خليل مع والدته
حرص الفنان مكسيم خليل على وضع حد للشائعات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إساءة معاملة والدته السيدة ستيلا خليل ووضعها بدار لرعاية المسنين في العاصمة السورية “دمشق”.
ونشر “مكسيم”، عبر حسابه على موقع “إنستقرام”، صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها قائلا: “صباح الخير منتمنى لكم، أنا والماما، أسبوع وأيام مليانة حب وأمل وفرحة.. الله يحفظ أمهاتكم جميعا”.
وشارك الفنان مكسيم خليل، أخيرا، في بطولة مسلسل “كوما”، مع كاريس بشار، وصفاء سلطان، وديمة الجندي، وديمة بياعة، وهو من تأليف جيهان الجندي وأحمد قصار، وإخراج زهير قنوع وماهر صليبي.
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