علي عبدالله صالح يشغل اليمنيين مجددا بعد ظهور مفاجىء في مطار عدن!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:00 صباحاً -

شبيه علي عبدالله صالح في مطار عدن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، امس الأحد، صورا لشخص يشبه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في مطار عدن الدولي جنوب اليمن.

وتظهر الصورة، شبيه الرئيس الراحل صالح وهو ينزل من سلم طائرة للخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن قادما من أوروبا عبر العاصمة المصرية القاهرة.

وسارع العديد من المسافرين لالتقاط صور تذكارية مع شبيه الرئيس صالح، بل أن بعضهم أشار إلى اضطرار أمن المطار لوضع حماية له.

علق الصحفي اليمني أنيس منصور في تغريدة على “تويتر” بالقول:”رجل يمني يشبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وصل مطار عدن اليوم قادم من أوروبا وبادر الكثير بالتقاط صور معه اضطر أمن المطار لوضع حماية له”.

وأضاف “شعب الجنوب عشق الزعيم عفاش حيا وأحبه وندم على قتله وأحب حتى من يشبهونه فتسابقوا وازدحموا على صوره الشبيه حبا في عفاش”.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قُتل الرئيس اليمني السابق، ومعه الأمين العام لتنظيم المؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا، في مواجهات عنيفة مع جماعة أنصار الله شهدتها العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران والمحويت وحجة، أسفرت أيضا عن سقوط نحو 240 قتيلا و420 جريحا.