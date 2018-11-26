الكشف عن عمليات “بيع نساء” في البصرة العراقية

كتب امير فتحي في الاثنين 26 نوفنبر 2018 02:00 صباحاً -

كشفت مفوضيّة حقوق الإنسان في العراق، امس الأحد، عن وجود عمليات “بيع النساء” في محافظة البصرة جنوب البلاد.

وقال مكتب المفوضيّة بالبصرة في بيان صحفي “ندعو الى إيقاف عمليات بيع النساء في المحافظة، فهناك حالات من هذه التجارة”.

وأضاف البيان،”على الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التنفيذي والتشريعي تفعيل اللجان الخاصة بالاتجار”.

ومن جانبه، قال قائد عمليات محافظة البصرة الفريق الركن قاسم المالكي في تصريحات صحفية “لدينا معلومات استخباراتية عن وجود حالات لبيع النساء، والعمل جار على جمع المعلومات الكافية”، مبينًا أنه “لا يستبعد وجود عصابات منظمة تعمل على هذه التجارة”.

وأكد المالكي، أن “كشف الحقيقة يعتمد على الانتهاء من جمع المعلومات الاستخباراتية، ونحن عازمون على كشف حقيقة هذا الموضوع الخطير، ولن نجامل به وستكون لنا وقفة وكلمة قريبًا”.