شاب مصري يتجرد من مشاعر الإنسانية ويمزق والده بالسكين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في واقعة تقشعر لها الأبدان، اقدم شاب على قتل والد بالسكين مستغلًا نومه في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة بالقاهرة.

كشفت التحريات التي تجريها الأجهزة الأمنية في واقعة مقتل مسن على يد ابنه، أن المتهم كان أمين شرطة بمديرية أمن السويس، وتم فصله من الخدمة منذ قرابة 15 عامًا.

وأضافت التحريات أن المتهم كان مريضًا نفسيًا، ويتلقى علاجا منذ سنوات طويلة، وأنه استغل نوم والده، واستل سكينا وانهال عليه بالضرب.

وقال المتهم في أقواله المبدئية: «إن والده كان يعامله معاملة سيئة، واعتاد إيداعه المصحات النفسية، فقرر التخلص منه واستغل خروج والدته من المنزل ونوم والده ومزقه بالسكين».

كان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا بمقتل مسن بعزبة هنيدي بامبابة، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن نجل القتيل ارتكب الجريمة.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن المتهم امين شرطة مفصول من الخدمة ويتردد أنه مريض نفسي وقام بطعن والده بسكين، وألقت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة القبض علي الابن، وتجري الآن مناقشته حول دوافع ارتكابه للجريمة.