العرض الأول لفيلم «الكيلو ٦٤» في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم العرض الأول لفيلم “الكيلو ٦٤” للمخرج أمير الشناوي في الدورة 40 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ورفع لافتة كامل العدد.

وحرص على حضور عرض الفيلم كل من تامر محسن، وأمير رمسيس، وشريف البنداري، وأيتن أمين، ومحمد حماد، والمؤلفين مريم نعوم وهيثم دبور، ود. ميرفت أبو عوف، ود. مصطفى الفقي، والفنانة مي الغيطي.

وفيلم “الكيلو ٦٤” ينافس في مسابقة آفاق السينما العربية، ويعد الفيلم التسجيلي الوحيد الذي ينافس في هذه المسابقة.

والعرض الثاني لفيلم “الكيلو ٦٤” سيعرض يوم 25 نوفمبر، الساعة 09:30 مساء في سينما كريم 1 بوسط البلد، وتدور أحداث الفيلم حول صيدلي شاب يدفعه طموحه ليبتعد عن مجال دراسته ويتجه لزراعة الصحراء متاثراَ بروح ثورة يناير، لكن سرعان ما يصطدم طموح هذا الشاب بالكثير من الصعوبات خلال رحلته.

والفيلم من إخراج أمير الشناوي، وإنتاج محمد طاهر وكريم الشناوي، ومنتج مشارك أمير الشناوي، ومدير التصوير محمد طاهر، ومونتاج بدر ضاحي، وموسيقى تصويرية كريم يونس، وتصحيح ألوان أحمد أبو الفضل، ومساعد المخرج أحمد عبد السلام.