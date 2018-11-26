لقاء أسري لعائلة كندة علوش وعمرو يوسف.. والجمهور: الصورة «بتنور».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك في أحدث ظهور لها بعد إنجابها طفلتها الأولى من زوجها الفنان عمرو يوسف، والتي أطلقا عليها اسم “حياة”.

كندة ظهرت في الصورة في لقطة عائلية مع زوجها عمرو يوسف وعائلته وعائلتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “العائلة تأتي أولا وثانيا وثالثا.... ربنا يحفظ عائلتكم”.

صورة كندة مع عائلتها وعائلة زوجها عمرو يوسف، لاقت تفاعلا واسعا من جمهور النجمين، وراح الكثير من المتابعين يتغزل في جمال العائلتين، مع دعوات بالتوفيق للنجمين.

الفنانة السورية ظهرت في الصورة بوزن زائد قليلا وبدا على وجهها بعض الشحوب جراء الحمل والولادة.

وكانت كندة علوش قد وضعت مولودتها الأولى من زوجها الفنان عمرو يوسف، يوم الجمعة 2 نوفمبر، ونشر عمرو صورة له مع رضيعته عبر صفحته عبر موقع «فيس بوك»، وعلق قائلا: «الحمد لله والشكر لله وصلت بنتنا بالسلامة، انها فتاة».

ونشر جمهور الفنانة السورية صورة لها بعد خروجها من المستشفى برفقة زوجها عمرو يوسف، حيث بدت كندة بشعر غير مرتب، وبدا عليها إرهاق الوضع.

ونشرت كندة مؤخرا صور للهدايا التي تلقتها ابنتها حياة في حفل السبوع، كما تلقت التهاني على أول طفلة لها من قبل الجمهور وأصدقائها بالوسط الفني.