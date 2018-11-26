إدوارد يستعيد ذكريات أول فرقة موسيقية كونها.. لن تصدق كيف كان شكله.. صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري إدوارد ذكريات أول فرقة موسيقية كونها في حياته، من خلال مجموعة صور نشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنان المصري طلب من جمهوره استخراجه من الصور، حيث أرفقها بتعليق، قال فيه: “أول فرقة عملتها في حياتي حد عرف يطلعني من الصور”.

واستطاع عدد كبير من جمهور إدوارد استخراجه من الصور، حيث أنه بدا بنفس الملامح إلا أنه كان أنحف كثيرا، وتغزلوا في وسامته في ذلك الوقت.

إدوارد يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم «عش الدبابير»، مع الفنانة رانيا يوسف، ويجسد دور مطرب يدعى عنبة.

ويعود الفنان المصري للغناء من خلال الفيلم، حيث يقدم أغنية بعنوان «مفيش مني»، تنتمي لنوعية الأغنيات الشعبية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت مصطفى رؤوف.

الفنان إدوارد خاض تجربة جديدة خلال الفترة الماضية بعيدة عن التمثيل، حيث قدم برنامج «القاهرة اليوم»، والذي حقق من خلاله نجاحا ملحوظا، واستضاف البرنامج عدد من الفنانين ومنهم الفنانة ريم البارودي.