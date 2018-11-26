رجاء الجداوي تبكي بسبب سن الـ80.. وتؤكد: ابتعادي عن الأضواء فيه موتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رجاء الجداوي أنها دخلت في حالة من البكاء الشديدة بعد استهزاء البعض بها بسبب احتفالها بعيد ميلادها الـ 80.

رجاء قالت إنها لم تعتاد الاحتفال بعيد ميلادها كل عام، ولكنها فوجئت بأكثر من حفل أقامته لها عدد من الصديقات المقربات منها ومن بينهن الفنانة نبيلة عبيد ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين، ولذلك قامت بنشر الصور على حسابها الخاص.

الفنانة المصرية قالت إنها فوجئت بكم السخرية منها رغم أن هناك بعض الجمهور الذي تحدث عنها بكل خير، لافتة إلى أنها شعرت بالصدمة لأن الناس أصبحوا قساة ويحكمون على البشر من خلال العمر، وهذا خطأ كبير.

رجاء أشارت إلى أن مسألة العمر شيء خاص جدا بكل إنسان وليس من السهل الخوض فيه، ولكنها أكدت أن عمرها ليس ثمانين بل أقل من ذلك وأن هناك 6 تواريخ لعيد مولدها مختلفة على مختلف المواقع.

الفنانة المصرية رفضت أن تذكر تاريخ مولدها الحقيقي، واكتفت بقولها إنها كانت في سن الـ 15 أثناء تصوير فيلم «دعاء الكروان» عام 1959، وبذلك تكون الفنانة من مواليد الأربعينات وليس الثلاثينات.

رجاء قالت إن حياتها في الفن والتمثيل وفي اليوم الذي تتوقف فيه عن التمثيل ستكون تلك نهايتها، مشيرة إلى أن تجربتها في الإعلام مع الإعلامي عمرو أديب أضافت لها الكثير من الخبرة.

الفنانة المصرية تحدثت عن جمالها وأناقتها وقالت إن عملها كعارضة أزياء أعطاها خبرة في كيفية اختيار الملابس التي تليق بها، لافتة إلى أن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل وأن على كل امرأة أن تعرف أن الجمال ليس بالملابس باهظة الثمن ولكن بحسن الاختيار.

رجاء الجداوي قالت في حوارها مع مجلة «لها»، إن أسخف شاعة تعرضت لها في حياتها هي شائعة زواجها أكثر من مرة، مع ان الجميع يعلم أنها تزوجت مرة واحدة من زوجها حسن مختار وعاشت معه أكثر من 40 عاما.