بعد غياب 5 سنوات.. زياد الرحباني يصل القاهرة استعدادا لإحياء حفله بالمنارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل الفنان اللبناني زياد رحباني لمطار القاهرة الدولي قادما من بيروت، مساء السبت 24 نوفمبر، وذلك استعدادا لإحياء حفله الموسيقي على مسرح مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد غياب استمر 5 سنوات عن إحياء الحفلات في مصر.

وكان في استقبال الفنان اللبناني بمطار القاهرة منظم الحفل تامر عبد المنعم “pmg”، ومصطفى أبودشيش “mostiic”، ومن المقرر أن يرافق رحباني خلال الحفل فقرته الموسيقية التي تضم 50 عازفا ومنشدا، حيث سيقدم زياد خلال الحفل، برنامجًا حافلًا بالأعمال الغنائية والموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني.

يُذكر أن زياد الرحباني نجح في انهاء القطيعة بينه وبين والدته، الفنانة اللبنانية فيروز بعد خلافات امتدت لسنوات، وذلك على إثر تصريحاته قبل ثلاث سنوات بأن والدته معجبة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأمر الذي أغضب السيدة فيروز وشقيقته المخرجة ريما.

نجل الموسيقار اللبناني الراحل عاصي الرحباني صرح أيضاً خلال لقائه مع تليفزيون المنار بمحاولة انهاء خلافاته مع شقيقته ريما، قائلاً: «عم بنجرب نحل القصة مع أختي، لأن أختي عن سوء نية أو عن عدم دراية، عملت عمل لفيروز كان مش كثير (موفق)...وأمي حتى ما سألتني رأيي فيه. حكيتني ورجعنا نشوف بعض وما سألتني رأيي»، لافتاً إلى أنه يجهز لحفل مشترك مع فيروز العام المقبل.