أحدث ظهور لهيدي كرم مع خطيبها المنتج الشهير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية هيدي كرم عرض فيلم «لا أحد هناك»، وذلك في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

هيدي كرم حضرت العرض مع خطيبها المنتج عصام عبدالعزيز، وتألقت هيدي على السجادة الحمراء بفستان قصير جذاب، ولفتت الأنظار بظهور خطيبها معها.

الفنانة المصرية ظهرت مع خطيبها من قبل خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية في دورته الثالثة، رغم أن هيدي لم تحتفل بخطوبتها بشكل رسمي حتى الآن.

وكان من ضمن حضور عرض فيلم «لا أحد هناك»، كل من الفنانة لبلبة، والفنان أحمد داوود، والفنانة ركين سعد، والفنانة سارة عبد الرحمن، والمخرج مجدى أحمد علي، بالإضافة إلى أبطال وصناع العمل.

فيلم “لا أحد هناك” سيناريو وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وغيرهم.

وكانت هيدي كرم قد تزوجت للمرة الأولى وهي في سن صغير حيث كانت في عمر الـ 18 عام، بينما أنجبت ابنها نديم، والذي أصبح في سن الشباب ويفوقها طولا.

هيدي أشارت إلى أن خطبتها ستطول وذلك لأنها تريد التأكد من قرار الزواج قبل الإقدام على هذه الخطوة، وأكدت ان خطيبها لا يتعجلها.