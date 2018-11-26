أحمد عز يدفع أعلى نفقة في تاريخ النجوم

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

سجل الفنان المصري أحمد عز، أعلى نفقة فرضت على نجوم الوسط الفني المصريين في تاريخهم لأولادهم.

محكمة الأسرة بمدينة نصر، أصدرت حكمًا بإلزام عز بالمصاريف الدراسية لطفليه التؤام من الفنانة زينة، والتي قدرتها بمبلغ 30 ألف جنيه استرليني لعام 2017-2018.

واستند معتز الدكر محامي الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى حجم ثروته والأعمال السينمائية للمدعى عليه، وتقدير قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية نظرا إلى التحاق التؤام بمدراس أجنبية لا تقبل المصاريف إلا بالعملات الأجنبية فقط.

وكانت الفنانة زينة حصلت على الوثيقة الرسمية بطلاقها من أحمد عز، في قضية الخلع التي أقامتها ضده، والذي صدر فيه حكم محكمة الاسرة بمدينة نصر بتاريخ الأربعاء 31 يناير 2018.

وليس أحمد عز، أول فنان يرفع ضده دعوى نفقة فسبقه الفنان المصري أحمد الفيشاوي، والذي قضت محكمة الأسرة بالخليفة بإلزامه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا نفقة صغير لابنته “لينا” من طليقته هند الحناوي.

كما أقامت الفنانة رانيا يوسف، دعوى نفقة ضد طليقها المنتج محمد مختار، لابنتيها وقضت محكمة الأسرة بعابدين، بنفقة 10 آلاف جنيه للصغيرين و5 آلاف جنيه أجر مسكن لهما.

أما الفنانة المصرية أنغام، فاختلف وضعها حيث قام زوجها الموزع الموسيقي فهد الشلبي، برفع دعوى ضد نفسه بإلزام النفقة عن نجله من الفنانة أنغام.

أما الفنانة المصرية أنغام، فاختلف وضعها حيث قام زوجها الموزع الموسيقي فهد الشلبي، برفع دعوى ضد نفسه بإلزام النفقة عن نجله من الفنانة أنغام.

فهد الشلبي، يقوم بتسديد مبلغ 150 دينارًا شهريا نفقة، عبر نظام الدفع الإلكتروني الحكومي، كما أنه يدفع مبلغ 50 دينارًا أخرى مخصصات سائق لنجله عن طريق أحد أقربائه في مصر، ووفقًا لذلك يحصل حفيدي على مبلغ 200 دينار شهريًا.