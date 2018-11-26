حنان مطاوع بنحافة تغير ملامحها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أثارت الفنانة المصرية حنان مطاوع قلق جمهورها بسبب اللوك الذي ظهرت به مؤخرا خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

حنان مطاوع ظهرت خلال المهرجان مع زوجها المخرج أمير اليماني، وارتدت فستان أسود، وبدت بملامح مختلفة، حيث فقدت حنان الكثير من وزنها، مما تسبب في شحوب وجهها.

جمهور الفنانة المصرية لاحظ تغير ملامحها ونحافتها، وتساءل البعض عن سبب ذلك، وخاصة أن حنان كان وزنها مثالي، وعندما قامت حنان بنشر صور أخرى لها أظهرت نحافتها بشكل أوضح عبر الجمهور عن قلقه على صحتها.

حنان مطاوع تألقت خلال شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «الرحلة»، مع ريهام عبدالغفور ووليد فواز، ومي سليم، وعدد من الفنانين.

الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير فيلم «قابل للكسر»، وفيلم “قابل للكسر” ينتمي لنوعية أفلام السينما المستقلة، ويشارك في بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع، والفنان خالد خطاب، والفنانة رانيا شاهين، والفنان عمرو جمال، وهو من إخراج أحمد رشوان.

حنان شاركت أيضا في بطولة فيلم «يوم مصري»، مع خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، درة، محمد عادل.