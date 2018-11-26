تعرف على سعر فستان فيفي عبده في مهرجان القاهرة الذي أثار جدلا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، بإطلالة أثارت انتقادات جمهورها.

فيفي أطلت في الحفل بفستان ذهبي طويل، من تصميم المصمم فؤاد سركيس، بلغ سعره حوالي 1191 دولار أي ما يساوي أكثر من 21 ألف جنيه مصري، وأكملت إطلالتها بمكياج كثيف، وتركت شعرها الأسود منسدلا.

الفنانة المصرية تعرضت للانتقادات بسبب فستانها، حيث أكد البعض أنه لا يليق بقوامها، وأن قماشته لا تناسب حضور المهرجان.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم الفنانة نادية الجندي، والفنانة يسرا، والفنانة ليلى علوي، والفنانة إلهام شاهين، والفنان عمرو سعد، والمخرج عمرو سلامة، الفنانة التونسية درة، والفنانة نيللي كريم، والفنان ظافر عابدين، والفنان محمد رمضان، والفنانة مي سليم.

كما حضرت الفنانة هيدي كرم، والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة ميار الغيطي، مي الغيطي، والفنان صبري فواز، والإعلامية إنجي علي، والفنانة غادة عادل، والفنانة منال سلامة، والفنان هاني عادل، والمخرج داوود عبدالسيد، والفنانة ياسمين رئيس، والإعلامية بوسي شلبي، والراقصة فيفي عبده، وغيرهم.