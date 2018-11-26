سهرة تجمع التونسية درة بحسين فهمي على ضفاف النيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور لسهرة خاصة جمعتها بالفنان المصري حسين فهمي.

وحرصا الثنائي على التقاط صور تذكارية خلال الحفل الذي أقيم في إحدى الفنادق المطلة على النيل.

وجمع الفندق عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم ياسمين رئيس، ومحمد حفظي، وآسر ياسين وزوجته، وأحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

جمهور درة، تغزل في جمالها وأناقتها خاصة أنها اعتادت على الظهور بإطلالات تنال اعجاب متابعيها وتخطف بها الأنظار خلال مشاركتها في أي فعالية فنية.

يُذكر أن آخر أعمال درة كان مشاركتها في مسلسل «نسر الصعيد»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ووفاء عامر، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ودينا وعايدة رياض، وغيرهم من النجوم.

كما عُرض لها مؤخرًا حكاية «حبيبة أمها» ضمن قصص الجزء الثاني من مسلسل «نصيبي وقسمتك2».

أما الفنان حسين فهمي، فشارك مؤخرًا في بطولة مسلسل «السر»، إلى جانب نضال الشافعي، ومايا نصري، وريم البارودي، والراقصة دينا والفنان أحمد حلاوة، ونورين كريم، وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب، وهو من تأليف حسام موسي.