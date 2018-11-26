شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر وبوستر جديد لفيلم الخيال العلمى Replicas والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الجريمة والخيال العلمى Replicas، تريلر وبوستر جديدا للفيلم المقرر طرحه يوم 11 يناير المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كان من المقرر طرحه في سبتمبر الماضى.
الفيلم بطولة ريفز كيانو، وأليس حواء، وتوماس ميدليتليتش، وإميلي ألين ليند، وجون أورتيز، وامجاي انتوني، ونيشا هاثندي، وأريا ليريك لويبو، ومن إخراج جيفري نحمانوف، وتأليف ستيفن هامل وتشاد سانت جون.
Replicas
وتدور قصة الفيلم حول عالم بيولوجى اصطناعى جرىء بعد حادث سيارة تؤدى إلى قتل عائلته يحاول أن يقوم بجميع التجارب التي تعيدهم مجددًا إلى الحياة، ولن يتوقفه أي شيء حتى لو كان ذلك يعنى محاولة السيطرة على مختبر تسيطر عليه الحكومة.
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