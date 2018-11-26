شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد فلوكس من رومانسية شهر العسل إلى الجيم على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء شهر العسل وزواجه من الفنانة هنا شيحة، ومشاركة جمهوره اللحظات الرومانسية، ذهب الفنان أحمد فلوكس إلى الجيم لأداء التمارين الرياضية، وسط العديد من التساؤلات عن التدريبات التى يقوم بها.

نشر أحمد فلوكس، فيديو، خلال أدائه التمارين الرياضية فى إحدى الصالات الرياضية، والتى زيله بتعليق"Focus and change"، بينما أنهالت التعليقات من جمهوره حول معرفة نوعية التمارين التى يقوم بها والعضلة التى يستهدفها من التمرين.

وكان الثنائى هنا شيحة وزوجها أحمد فلوكس قد عاشا لحظات سعيدة بعد عقد قرانهما الشهر الماضى خلال قضائهما شهر العسل فى مدينة دبى، وذلك بعد قصة حب جمعتها منذ لقائهما فى مسلسل "نصيبى وقسمتك" الجزء الثانى، الذى تم عرضه مؤخراً، حيث قاما ببطولة حكاية تحمل اسم "رحمة" أخرجها سيف يوسف.



هنا شيحة وأحمد فلوكس

وعادة ما تحرص هنا شيحة وأحمد فلوكس على مشاركة جمهورها عبر وسائل الاجتماعى الاجتماعى اللحظات السعيدة بينهما، بنشر صور تجمعها خلال تواجدهما فى دبى، منذ عقد قرانهما وحتى الآن، وسط تفاعل من الجمهور بشكل كبير.