شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء جولة كلاكرادل الأولى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز الثقافى النمساوى بالقاهرة جولة فنية للرباعى الموسيقى كلاكرادل الذى يزور مصر لأول مرة ويضم العازفين بيرجيت راديشنج (غناء – جيتار –أكورديون )، نيكول راديشنج (غناء – كلارينت)، شتيفانكولمان (أكورديون – غناء) وماركوس فيلنر (كلارينت – إيقاع – غناء) تتضمن ثلاثة حفلات تمتزج خلالها الموسيقي الشعبية التقليدية والكلاسيكية والجاز مع العالمية يبدأ أولها فى الواحدة من ظهر اليوم الإثنين بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والعاشرة والنصف مساء نفس اليوم بمقر كايرو جاز كلوب وخلاله تمتزج موسيقاهم بأداء عازفة الايقاع المصرية سالمة عمر التى يستضيفها أيضًا حفل ختام الجولة فى الثامنة مساء بعد غدٍ الثلاثاء 27 نوفمبر بمسرح الجمهورية وذلك تجسيداً لفكر حوار الحضارات ولقاء الفنون والثقافات.

الرباعى كلاكرادل أحد الفرق النمساوية الواعدة ، قدم العديد من الحفلات الناجحة فى مختلف أرجاء وطنه ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية تتذوق الموسيقى الجادة.