شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير الموسم الثالث من مسلسل la casa de papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت منذ أيام صورة لطاقم عمل مسلسل الدراما الإسباني la casa de papel الشهير بـ Money Heist، من داخل لوكيشن تصوير الموسم الثالث من المسلسل المقرر طرحه اول العام عبر شبكة قنوات نتفليكس.

وأعلنت نتفليكس منذ أيام عن بدء تصوير الموسم الثالث من المسلسل على أن يطرح العام المقبل عبر الشبكة، كما كشفت الشبكة عن مفاجأة كبيرة بعودة الممثل Pedro Alonso، صاحب شخصية "برلين" مرة أخرى ضمن أحداث الموسم الجديد.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة نتفليكس الأمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهده على شبكة "نتفليكس"، فضلاً عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيز IMDB.