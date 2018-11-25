في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، ماذا قالت ماغي بو غصن؟

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، غردّت الممثلة ماغي بوغصن حول الموضوع تحت هاشتاغ #اليوم_العالمي_لمناهضة_العنف_ضد_المرأة وقالت: “ما ترضخي للعنف بجميع اشكاله. حاربي لكرامتك. ولتربي جيل بيرفض العنف بدوره. الحياة هبة من الله ولا بني آدم مين ما كان يكون إلو الحق يسيرها غيرك. كوني قوية”.

في نفس السياق، أضيء قصر بعبدا مساء اليوم باللون البرتقالي، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي صادف اليوم الأحد 25 تشرين الثاني، ومع بداية حملة الـ16 يوما لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات التي تستمر حتى 10 كانون الاول المقبل.

نذكر ان البرتقالي هو اللون العالمي المخصص لهذه الحملة تعبيرًا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خال من أشكال العنف كافة.