محمود العسيلي يحرص على إحياء حفلته الأخيرة رغم برودة الطقس

رغم برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة فإن جمهور الفنان محمود العسيلي حرص على إحياء حفلته الأخيرة التي أقيمت مساء الجمعة، في مدرسة College De La Mere De Dieu.

غنّى العسيلي وسط عدد كبير من الحاضرين باقة من أجمل أغنياته أبرزها: "الليلة"، "عايشة"، "يبقى إنت أكيد في مصر"، ثم اضطر محمود إلي عدم استكمال الحفلة بسبب هطول أمطار غريزة وذلك حفاظا على أمن وسلامة جمهوره.

وطرح العسيلي الجمعة فيديو كليب لأغنيته الجديدة "بيت جدتي" عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والذي حقّق أكثر من ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.