شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى وإلهام شاهين ولبلبة فى عرض "جريمة الإيموبيليا" بمهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم "جريمة الايموبيليا" المشارك ضمن البرنامج الرسمى خارج المسابقة، بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى الأربعين، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأقام المهرجان عرضًا خاصًا للفيلم من خلال سجادة حمراء يسير عليها نجوم وصناع الفيلم إلى جانب النجوم الضيوف الذين حضروا وعلى رأسهم حسين فهمى، ناهد السباعى، إلهام شاهين، هانى عادل، المخرج أبو بكر شوقى، المخرج خالد الحجر، لقاء الخميسى، نسرين أمين

وحضر أيضًا المنتجة ناهد فريد شوقى، أمل رزق، لبلبة، أحمد عبد الله محمود، سمير صبرى، منير مكرم، سلوى محمد على، المذيعة ناردين فرج، ياسمين الهوارى، المخرج عمر عبد العزيز، هيدى كرم، المخرج شريف البندارى، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز.

فيلم "جريمة الإيموبيليا" إخراج خالد الحجر وبطولة ناهد السباعى وهانى عادل وطارق عبد العزيز ويوسف إسماعيل، وتدور أحداث الفيلم حول كمال حلمى "الكاتب الروائى الشهير الذى يعيش وحيدًا منعزلًا فى شقته الكبيرة بعمارة الإيموبيليا الشهيرة فى وسط البلد منذ وفاة زوجته ورحيل أبنائه عنه".

وتستكمل أحداث الفيلم بمعاناة كمال من الاكتئاب والسيكزوفرينيا، فى أحد الأيام، يدعو كمال إلى شقته فتاة تُدعى سماح تعرّف عليها عن طريق موقع فيس بوك لتؤنس وحدته، لكن بعد وصولها، يقع حادث قتل فى العمارة، ويكتشف هو وجاره وأعز أصدقائه حبيب أن الفتاة قد استغلته.



















































































































































































