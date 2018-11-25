شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التونسية رشا بن معاوية صاحبة الإطلالة الأجمل بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة التونسية رشا بن معاوية، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ40، حيث أطلت بإطلالة ساحرة من اللون الأسود من تصميم Anis & wissal، أما المكياج فكان من نصيب مارلين مجدي والشعر لكريم الشرقاوي وستايلست إيمان الخاميسي.

واختار ناقد موضة إيلي حنا، إطلالة رشا ضمن أفضل إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة، حيث صنفت من أجمل وأرقى وأفخم إطلالات المهرجان.





بن معاوية هى ممثلة تونسية حققت نجاحا كبيرا من خلال تجسيدها لشخصية "شمس" فى المسلسل التونسي "ليلة الشك" للمخرج مجدي السميري، حصلت على جائزة أفضل ممثلة تونسية في رمضان 2015 عن دور شمس وفي العام نفسه حصلت على جائزة أفضل دور نسائي عن فيلم "ليلة القمرة العمياء" للمخرجة خديجة المكشر في مهرجان وجدة السينمائي بالمغرب شاركت مسلسل في شهر رمضان مع دراما سورية ضخمة بعنوان 'أوركيديا مسلسل 'الدوّامة.













رشا بن معاوية شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هانى سلامة، وشارك في البطولة أيضًا ستيفانى صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف ومنى عبد الغنى، ونهال عنبر، وهبة عبد الغنى، وميرنا نور الدين، وشادى ألفونس، وتونى ماهر، وعزة مجاهد، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجى لمالكها تامر مرسى.