حسين الجسمي لـ عمرو دياب: منوّر بين أهلك وناسك

Nov 25, 2018
على هامش حضورهما سباق الفورمولا1 في ابوظبي، التقى كل من النجم المصري عمرو دياب والنجم الاماراتي حسين الجسمي على حلبة مرسى ياس.
وعلق الجسمي على الصورة قائلاً: “أبوظبي الحبيبة تجمعنا دائماً بالأحبه والأصدقاء… منوّر يا صديقي بيتك وبين أهلك وناسك”.
حظيت الصورة على مئات من التعليقات المشيدة بالقامتين الفنيتين المهمتين في العالم العربي.
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